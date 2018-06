No Return – Videoclip zu „Despise Your Heroes“ steht bereit

14.06.2018

Die französischen Death/Thrash Metaller NO RETURN haben ein Video zu ihrem neuen Song „Despise Your Heroes“ vorgestellt. Die Nummer kommt von ihrem neuen Album „The Curse Within“, das im vergangenen November über Mighty Music in die Läden gekommen ist. Hier der Clip:

1989 gegründet nahmen NO RETURN ein Jahr später ihr erstes Album zusammen mit CORONER-Drummer Marquis Marky auf, welches den Titel „Psychological Torment“ trug. 1992 folgte mit „Contamination Rises“ ihre zweite Platte, die in den legendären „Morrisound Studios“ in Florida mit Produzent Scott Burns entstand.

Das letzte NO RETURN-Album trägt den Titel „Fearless Walk To Rise“ und entstand 2015 in Zusammenarbeit mit Produzent Jacob Hansen [u.a. ABORTED]. Auf den anschließenden Europatouren teilte die Band die Bühne mit den Genre-Größen DEW-SCENTED und ONSLAUGHT sowie den Newcomern ANGELUS APATRIDA.

Tracklist

01. Inhale

02. The Will To Stand Up

03. The Crimson Rider

04. Despise Your Heroes

05. To The Dark Side Of The Sun

06. Just Passing Through

07. Memories Turn To Ashes

08. My Last Words

09. Stare At My Reflection

10. Serpent’s Curse

Line-Up

Alain Clément – Guitar

David Barbosa – Bass

Joël Barbosa – Drums

Geoffroy Lebon – Guitar

Mick Caesare – Vocals

Foto: No Return