Northward – neues Projekt um Floor Jansen mit Video

26.08.2018

Hinter dem Namen NORTHWARD verbirgt sich ein Hard Rock-Projekt von NIGHTWISH-Sängerin Floor Jansen und PAGAN’S MIND-Gitarrist Jørn Viggo Lofstad. Das Duo wird am 19. Oktober sein selbst betiteltes Debüt veröffentlichen, mit „While Love Died“ gibt es jetzt schon ein erstes Video.

NORTHWARD wurden ursprünglich während eines „All Star Jam“ auf dem „Progpower USA“-Festival geboren. Jansen und Lofstad betraten die Bühne spontan für ein paar Cover-Songs und die Chemie stimmte sofort. Das Material für das nun erscheinende Erstlingswerk schrieben die beiden bereits 2008.

Album VÖ: 19. Oktober 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. While Love Died

02. Get What You Give

03. Storm In A Glass

04. Drifting Islands

05. Paragon

06. Let Me Out

07. Big Boy

08. Timebomb

09. Bridle Passion

10. I Need

11. Northward

Foto: Hannes van Dahl