Northward – streamen Lyric-Video zu „Storm In A Glass“

21.10.2018

Die um NIGHTWISH-Sängerin Floor Jansen und PAGAN’S MIND-Gitarrist Jørn Viggo Lofstad versammelten NORTWARD haben ein Lyric-Video zu ihrem Song „Storm In A Glass“ veröffentlicht. Der Clip erscheint pünktlich zur Veröffentlichung ihres Debüt-Albums, das am vergangenen Freitag [19. Oktober 2018] in die Läden gekommen ist.

NORTHWARD wurden ursprünglich während eines „All Star Jam“ auf dem „Progpower USA“-Festival geboren. Jansen und Lofstad betraten die Bühne spontan für ein paar Cover-Songs und die Chemie stimmte sofort. Das Material für das nun erscheinende Erstlingswerk schrieben die beiden bereits 2008.

Album VÖ: 19. Oktober 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. While Love Died

02. Get What You Give

03. Storm In A Glass

04. Drifting Islands

05. Paragon

06. Let Me Out

07. Big Boy

08. Timebomb

09. Bridle Passion

10. I Need

11. Northward

Foto: Hannes van Dahl