Nothgard – seht das Video zu „Epitaph“ von „Malady X“

14.09.2018

Die deutschen Epic Death Metaller NOTHGARD haben ein Video zu ihrem Song „Epitaph“ im Internet veröffentlicht. Die Nummer kommt von ihrem neuen Album „Malady X“, das am 26. Oktober über Metal Blade Records in den Handel kommen wird. Seht nachstehend den Videoclip:

NOTHGARD-Bandkopf Dom R. Crey über das Album: „Mit ‚Malady X‘ haben wir ein Album geschaffen, dass einerseits dunkel und ernst ist, auf der anderen Seite aber auch voller eingängiger Melodien steckt – und dabei unseren individuellen Sound in keiner Weise verwässert.“

„Im Gegenteil: Ich bin sicher, dass wir den NOTHGARD-Sound auf diesem Album klarer als je zuvor definiert haben. Aus diesem Grund sind wir sehr glücklich, Euch das erste neue Material in Form unseres neuesten Videoclips präsentieren zu können!“

Album VÖ: 26. Oktober 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Voyage To Decay [Intro]

02. Malady X

03. Shades Of War

04. Guardians Of Sanity

05. Epitaph

06. Deamonium I

07. Serpent Hollow

08. Devil Will Know

09. Fall Of An Empire

10. Herald Of Death

11. Black Horizon

12. Eye For An Eye [Limited Digi-CD Bonus]

13. Ninja [Limited Digi-CD Bonus]

Line-Up

Dom R. Crey – Vocals, Lead Guitar, Studio Keyboards

Skaahl – Guitars

Nico Kolja – Bass, Backing Vocals

Felix Indra – Drums

Foto: Andreas Richter