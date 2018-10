Nothgard – veröffentlichen Track by Track-Videos

15.10.2018

Die Epic Melodic Death Metaller NOTHGARD haben zwei Track-by-Track Videos zum neuen Album „Malady X“ veröffentlicht, in welchen Mainman Dom R. Crey Musik und textliche Inhalte zu jedem einzelnen Song erklärt. Darüber hinaus könnt ihr euch Samples zu jeder Nummer anhören.

Hier der erste Teil:

Und hier der zweite Teil:



„Malady X“ erscheint am 26. Oktober 2018.

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist „Malady X“:

1. Voyage To Decay (Intro)

2. Malady X

3. Shades Of War

4. Guardians Of Sanity

5. Epitaph

6. Deamonium I

7. Serpent Hollow

8. Devil Will Know

9. Fall Of An Empire

10. Herald Of Death

11. Black Horizon

12. Eye For An Eye (Digi-CD-Bonus)

13. Ninja (Digi-CD-Bonus)

NOTHARD Tourdaten:

NOTHGARD

+ PARASITE INC.

26/10/18 DE – Jena – F-Haus

27/10/18 DE – Markneukirchen – Warwick Music Hall

28/10/18 DE – Ingolstadt – Eventhalle Westpark *mit Equilibrium

31/10/18 DE – Lindau – Vaudeville

01/11/18 AT – Vöcklabruck – Okh

OMNIUM GATHERUM

+ WOLFHEART

+ NOTHGARD

07.11.2018 München (D) – Backstage

08.11.2018 Hamburg (D) – Kaiserkeller

09.11.2018 Berlin (D) – Bi Nuu

10.11.2018 Stuttgart (D) – ClubCANN

11.11.2018 Prague (Tschechien) – Nova Chmelnice

12.11.2018 Budapest (Ungarn) – Dürer Kert 041

13.11.2018 Vienna (Österreich) – Szene

15.11.2018 Essen (D) – Turock

16.11.2018 London (England) – The Dome

17.11.2018 Rotterdamm (Niederlande) – Baroeg

18.11.2018 Vosselaar (Belgien) – Biebop

19.11.2018 Paris (Frankreich) – Le Petit Bain

21.11.2018 Madrid (Spanien) – Copérnico

22.11.2018 Barcelona (Spanien) – Bóveda

23.11.2018 Lyon (Frankreich) – MJC O Totem

24.11.2018 Luzern (Schweiz) – Schüür

25.11.2018 Trier (D) – Mergener Hof

NOTHGARD Line Up:

Dom R. Crey – Vocals, Gitarre, Studio-Keyboard

Skaahl – Gitarre

Nico Kolja – Bass, Backing Vocals

Felix Indra – Drum