Obscenity – veröffentlichen „Summoning The Circle“ im Dezember

16.10.2018

Die einheimischen Death Metaller OBSCENITY haben mit „Summoning The Circle“ ein neues Album in Aussicht gestellt. Die Platte wird hierzulande am 7. Dezember über Apostasy Records in den Handel kommen. Artwork und Tracklist der neuen Scheibe gibt es jetzt schon zu sehen.

„Summoning The Circle“ wird das erste OBSCENITY-Album mit den beiden neuen Bandmitgliedern Manuel Siewert [Vocals] und David Speckmann [Bass] sein. Die Platte wurde im bandeigenen Studio eingespielt, für Mix und Mastering holte sich die Truppe die Hilfe von Christoph Brandes und dessen „Iguana Studios“.

Album VÖ: 07. Dezember 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Used And Abused

02. Feasting From The Dead

03. Infernal Warfare

04. Dreadfully Embraced

05. Scourge Of Humanity

06. Torment For The Living

07. Invocation Obscure

08. The Ones Concerned

09. Let Her Bleed

Foto: Kubus Fotografie