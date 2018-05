Obscura – erster Teil des Making Of zu ‚Diluvium‘

30.05.2018

Die bayrischen Progressive Death Metaller OBSCURA haben den ersten Teil einer Reihe von Webisoden zur Entstehung ihres neuen Albums „Diluvium“ ins Netz gestellt. Die mittlerweile fünfte Platte der Formation wird am 13. Juli erneut über ihre langjährige Plattenfirma Relapse Records in den Handel kommen.

OBSCURA selbst äußern sich zu „Diluvium“ wie folgt: „Mit dem Titeltrack des neuen Albums präsentieren wir Euch eine der schnellsten und brutalsten Kompositionen, die ‚Diluvium‘ zu bieten hat. Das Musikvideo vom deutschen Filmemacher Mirko Witzki zeigt den ersten Teil einer Story, die mit dem vier Alben umfassenden Konzept der Band zusammenhängt.“

Für die Aufnahmen zu „Diluvium“ begaben sich OBSCURA mit Produzent V. Santura [TRIPTYKON, PESTILENCE] in die „Woodshed Studios“ in ihrer Heimatstadt Landshut. Das Artwork der Platte wurde einmal mehr von ihrem Haus- und Hof-Künstler Orion Landau entworfen, der auch schon die Titelbilder zu ihren Alben „Akróasis“, „Omnivium“ und „Cosmogenisis“ beisteuerte.

Album VÖ: 13.07.2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Clandestine Stars

02. Emergent Evolution

03. Diluvium

04. Mortification Of The Vulgar Sun

05. Ethereal Skies

06. Convergence

07. Ekpyrosis

08. The Seventh Aeon

09. The Conjuration

10. An Epilogue To Infinity

11. A Last Farewell [Bonustrack]

Line-Up

Steffen Kummerer – Vocals, Guitar

Rafael Trujillo – Guitar

Linus Klausenitzer – Bass

Sebastian Lanser – Drums

Foto: Obscura