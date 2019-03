Of Mice And Men – präsentieren neue Single „How To Survive“ mit Video

07.03.2019

Die kalifornische Metalcore-Truppe OF MICE AND MEN hat mit „How To Survive“ eine brandneue Single inklusive Video veröffentlicht. Die Nummer ist der erste neue Song der Band seit ihrem im letzten Jahr veröffentlichten Album „Defy“. Für den Clip führte Zev Deans [DENZEL CURRY, GHOST]

OF MICE AND MEN-Bassist Aaron Pauley über den Song: „‚How To Survive‘ ist eine Hymne für all jene, die unverdienten und gezielten Hass erfahren mussten – das Kind, das in der Schule gehänselt und verprügelt wurde, der Teenager, dem gesagt wurde, dass nie etwas aus ihm wird und dass seine Gedanken und Gefühle keine Rolle spielen oder die Menschen, denen immer und immer wieder das Gefühl gegeben wird, dass sie wertlos und nicht gut genug sind.“

Foto: Of Mice And Men