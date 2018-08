Omnium Gatherum – haben Video zu „Refining Fire“ veröffentlicht

12.08.2018

Die finnischen Melodic Death Metaller OMNIUM GATHERUM haben ein Video zu ihrem Song „Refining Fire“ ins Netz gestellt. Der Track entstammt ihrem neuen Album „The Burning Cold“, das am 31. August über Century Media Records in den Handel kommen wird. Hier der Clip:

OMNIUM GATHERUM-Frontmann Jukka Pelkonen über das Video: „Im Video zu ‚Refining Fire‘ geht es darum, nicht aufzugeben und im Bezug auf sich selbst einen klaren Kopf zu behalten – genauso wie in der Außenwelt mit all ihrem Chaos. Es geht um den nie endenden Strom, den Fluss, der uns weitertreibt und das ist das Feuer, das uns erneuert. Bleibt stark und erhobenen Hauptes! Ihr habt es verdient!“

Album VÖ: 31. August 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. The Burning

02. Gods Go First

03. Refining Fire

04. Rest In Your Heart

05. Over The Battlefield

06. The Fearless Entity

07. Be The Sky

08. Driven By Conflict

09. The Frontline

10. Planet Scale

11. Cold

Line-Up

Jukka Pelkonen – Vocals

Markus Vanhala – Guitar

Tuomo Latvala – Drums

Aapo Koivisto – Keyboards

Joonas Koto – Guitar

Erkki Silvennoinen – Bass

Foto: Omnium Gatherum