Once Human – präsentieren ersten Live-Song von „Stage Of Evolution“

08.09.2018

Die um den MACHINE HEAD-Mitgründer Logan Mader und Sängerin Lauren Hart formierten ONCE HUMAN haben eine Live-Version ihres Songs „Eye Of Chaos“ online gestellt. Die Nummer fungiert als Vorbote zu ihrem ersten Live-Album „Stage Of Evolution“, das am 28. September erscheinen soll.

ONCE HUMAN-Gitarrist Logan Mader über das Live-Album: „Ich weiß, dass es für eine Band, die nicht als Headliner spielt, ungewöhnlich ist, ein Live-Album aufzunehmen. Wir konnten das tun, weil die dazu nötige Technologie heutzutage so kompakt und ohnehin Teil unseres Monitoring-Equipments ist. Wir hatten auf der Tour mit DRAGONFORCE einen Haufen Spaß. Ich bin sehr froh, dass wir ein Stück davon eingefangen haben, um es mit all unseren Fans zu teilen.“

Album VÖ: 28. September 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Eye Of Chaos

02. Killers For The Cure

03. Mass Murder Frenzy

04. Gravity

05. Passenger

06. Pick Your Poison

07. Paragon

08. Davidian [Feat. Frédéric Leclercq]

09. Flock Of Flesh

Foto: Once Human