Onkel Tom – neues Album „Bier Ernst“ kommt am 28. September

18.07.2018

Die um SODOM-Frontmann Tom Angelripper versammelten ONKEL TOM haben ein neues Album mit dem Titel „Bier Ernst“ in Aussicht gestellt. Selbiges soll am 28. September über ihr langjähriges Label SPV/Steamhammer in hiesige Regale kommen.

Bei der neuen Platte aus dem Hause ONKEL TOM handelt es sich um ein stolze 21 Songs umfassendes Doppel-Album. Das Material ist dabei entsprechend seines textlichen Inhalts auf die beiden CDs „Bier“ und „Ernst“ verteilt – Teil eins mit Trinkliedern und Teil zwei mit ernsterem Material.

ONKEL TOM-Frontmann Angelripper über sein neuestes Album: „Mit dem Titeltrack unserer Vorab-EP und acht weiteren Stücken auf der Ernst-CD zeigen wir uns von einer etwas anderen Seite. Hier gibt es Songs voller Leidenschaft für die Musik, aber auch voller Wut über die Gleichgültigkeit der Menschen, die unsere Welt zerstören wird. Natürlich wird auch die neue Hitsingle ‚Ich finde nur Metal geil!‘ zu hören sein, für die wir bereits ein sehr aufwendiges Video produziert haben und welche auch als Digital Single am 03.08. veröffentlicht wird.. Lasst euch überraschen! Aber keine Sorge: In den zwölf Nummern der Bier-CD feiern wir wie gewohnt das Leben, die Geselligkeit und das kultivierte Trinken. Man kann sich darauf verlassen, dass wir noch immer den großen Durst haben und dieses mit den Fans in unseren Konzerten ausgiebig zelebrieren werden.“

Album VÖ: 28. September 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

CD1 – „Bier“

01. Ich steh‘ an der Bar und ich habe kein Geld

02. Flasche zu Flasche

03. Wir trinken wenig

04. Bier, Bier, Bier ist die Seele vom Klavier

05. Durst ist schlimmer als Heimweh

06. Hätten wir lieber das Geld vergraben…

07. Was Sind wir Männer doch für’n lustiger Verein

08. Jacky Cola

09. Durst wird durch Bier erst schön

10. Trunkenbold

11. Bier, Bier, Bier

12. Prost

CD2 – „Ernst“

01. Ich finde nur Metal geil

02. Todgeweiht

03. Ich muss hier raus

04. Egal

05. Von Arschlöchern für Arschlöcher

06. Zwischen Emscher & Lippe

07. Auf dünnem Eis

08. Das blaue Buch des Lebens

09. Polizisten

Line-Up

Tom Angelripper – Gesang

Klaus Nicodem – Gitarre

Celly – Gitarre

Mark – Bass

Corny – Schlagzeug

Foto: Julia Scheibeck