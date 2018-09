Opeth – streamen weiteren Song von ihrem kommenden Live-Album

08.09.2018

Die schwedischen Progressive Metaller OPETH haben mit „Demon Of The Fall“ einen weiteren Ausschnitt aus ihrem kommenden Live-Album „Garden Of The Titans: Live At Red Rocks Amphitheatre“ verfügbar gemacht. Die Platte wird am 2. November über Nuclear Blast in die Läden kommen.

Für den Video-Teil des neuen Live-Packages aus dem Hause OPETH zeigt sich die Produktionsfirma The Deka Brothers [u.a. CARPENTER BRUT, THE PRODIGY] verantwortlich. Das Audio wurde von David Castillo [u.a. KATATONIA, BLOODBATH] gemixt, für das Artwork zogen die Schweden Travis Smith [NEVERMORE, KATATONIA, TESTAMENT] heran.

Album VÖ: 02. November 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Sorceress

02. Ghost Of Perdition

03. Demon Of The Fall

04. The Wilde Flowers

05. In My Time Of Need

06. The Devil’s Orchard

07. Cusp Of Eternity

08. Heir Apparent

09. Era

10. Deliverance

Foto: Stuart Wood