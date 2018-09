Outloud- stellen neuen Song „My Promise“ mit Lyric-Video vor

16.09.2018

Die griechisch-amerikanischen Hard Rocker OUTLOUD haben mit „My Promise“ einen neuen Song nebst Lyric-Video veröffentlicht. Die Nummer erscheint pünktlich zur Veröffentlichung ihres neuen Albums „Virtual Hero Society“, das am 14. September weltweit in den Handel gekommen ist.

OUTLOUD werden angeführt von Multi-Instrumentalist Bob Katsionis, der den Meisten durch seine Arbeit mit FIREWIND und seit einiger Zeit auch mit den süddeutschen Power Metallern SERIOUS BLACK bekannt sein dürfte. Von 2008 bis 2013 war zudem Drummer Mark Cross [u.a. HELLOWEEN, AT VANCE, FIREWIND] bei der Formation aktiv.

Album VÖ: 14. September 2018

Das Album enthält folgende Songs:

Tracklist

01. Fool’s Train

02. My Promise

03. Virtual Heroes

04. I Am The One

05. Share My Dreams

06. World-Go-Round

07. We Got Tonite

08. Borrowed Time

09. Live With It

10. …And I Tried

11. Fallen Love

12. Fight On

Line-Up

Chandler Mogel – Vocals

Bob Katsionis – Guitars, Keyboard

Jim Kyritsis – Guitar

Sverd – Bass

Thanos Pappas – Drums

Foto: Outloud / ROAR