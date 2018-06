Overkill – erste Fotos aus dem Studio aufgetaucht

03.06.2018

Die aus New Jersey stammenden Thrash Metal-Legenden OVERKILL haben bekannt gegeben, dass sie sich ab sofort im Studio befinden, um ihre nächstes Album aufzunehem – dazu postete die Truppe bereits erste Fotos auf Twitter [siehe unten]. Der Nachfolger zum 2017 erschienenen „The Grindin Wheel“ markiert zudem das Studio-Debüt der Truppe mit ihrem neuen Drummer Jason Bittner [u.a. Ex-SHADOWS FALL].

Hinsichtlich der stilistischen Ausrichtung des nächsten OVERKILL-Albums sagte Frontmann Bobby Blitz: „Mir ist am neuen Material aufgefallen, dass es da viele Teile gibt, die sehr tief in den klassischen, Riff-basierten Heavy Metal eintauchen. Erst kommt ein total brutales Metal-Riff und dann ein klassisches Heavy Metal-Riff. Das brutale Riffing orientiert sich dabei eher an der modernen Seite von OVERKILL, wohingegen der klassische Teil eher an ‚Feel The Fire‘, ‚Taking Over‘ und ‚The Years Of Decay‘ erinnert.“

Den Einfluss von Neu-Drummer Jason Bittner auf OVERKILL kommentierte Blitz so: „Er hat sehr viel Arbeit in das neue Album investiert und sein Elan hat sich auf uns alle übertragen. Er ist das erste Bandmitglied, das wirklich technisch an seinem Instrument ausgebildet wurde. Das ist eines der aufregendsten Dinge an diesem Projekt. Dieser Kerl kommt einem Virtuosen verdammt nahe, wenn er auf die Felle eindrischt.“

Foto: Stephanie Cabral