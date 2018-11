Overkill – geben Details zum neuen Album „The Wings Of War“ bekannt

29.11.2018

Die aus New Jersey stammenden Thrash Metal-Veteranen OVERKILL haben mit „The Wings Of War“ den Titel ihres nächsten Albums bekannt gegeben. Die am 22. Februar 2019 erscheinende Platte wird die erste der Band mit Drummer Jason Bittner [Ex-SHADOWS FALL] sein, der im vergangenen Jahr bei der Mannschaft anheuerte.

OVERKILL-Sänger Bobby „Blitz“ Ellsworth freut sich: „Es hat mir riesigen Spaß gemacht, ‚The Wings Of War‘ aufzunehmen! Etwas Altes fühlt sich wieder frisch an, weil sich unsere Chemie durch das Dazustoßen von Jason Bittner geändert hat. Von Anfang an war ich neugierig, wie sich das entwickeln würde. Ich denke, wir haben hier jetzt eine neue, verbesserte Version von OVERKILL, in der wir unsere neue Zusammensetzung würdigen und gleichzeitig unsere Wurzeln in die Gegenwart holen. In dieser neuen Formel gibt es nicht nur mehr Energie, sondern auch neue Entwicklungsmöglichkeiten für Melodien – eine Win-Win-Situation also.“

Album VÖ: 22. Februar 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Last Man Standing

02. Believe In The Fight

03. Head Of A Pin

04. Bat Shit Crazy

05. Distortion

06. A Mother’s Prayer

07. Welcome To The Garden State

08. Where Few Dare To Walk

09. Out On The Road-Kill

10. Hole In My Soul

Line-Up

Bobby „Blitz“ Ellsworth – Vocals

D.D. Verni – Bass

Dave Linsk – Lead Guitar

Derek Tailer – Rhythm Guitar

Jason Bittner – Drums

Foto: Overkill