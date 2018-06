Overkill – kündigen „Killfest Tour 2019“ an

29.06.2018

Die aus New Jersey stammenden Thrash Metal-Legenden OVERKILL haben gerade die Daten für ihre „Killfest Tour 2019“ bekannt gegeben. Die Thrasher werden sich im März nächsten Jahres zusammen mit ihren Kollegen FLOTSAM & JETSAM, DESTRUCTION und MESHIAAK auf Konzertreise durch Europa begeben. Hier die Termine

08.03. IT Bologna – Zona Roveri

09.03. IT Bergamo Palosco – Arcadia

10.03. DE München – Backstage

14.03. DE Berlin – Columbia Theater

16.03. DE Osnabrück – Hyde Park

17.03. DE Frankfurt – Batschkapp

20.03. FR Paris – Trabendo

21.03. UK London – O2 Academy

22.03. UK Hammerfest

23.03. IR Dublin – O2 Academy

24.03. UK Glasgow – SWG3

DESTRUCTION-Frontmann Schmier über die Tour mit OVERKILL: „Eine Tour mit einigen der einflussreichsten amerikanischen Thrash-Ikonen ist natürlich immer ein Vergnügen. Wir sind über all die Jahre gute Freunde geworden und ich bin froh, dass wir alle noch da sind um gemeinsam durch Europa zu thrashen. Auch einige der australischen Jungs von MESHIAAK tourten mit uns bereits in Down Under, damals noch mit ihrer Vorgängerband 4 ARM. Was für ein intensives Familientreffen … hahaha! Das ist ein Killerpaket für die enthusiastischen Metalfans in Europa – wir werden DESTRUCTION in fantastischer Form und mit einem tollen neuen Drummer präsentieren.“

Den Einfluss von Neu-Drummer Jason Bittner auf OVERKILL kommentierte Blitz so: „Er hat sehr viel Arbeit in das neue Album investiert und sein Elan hat sich auf uns alle übertragen. Er ist das erste Bandmitglied, das wirklich technisch an seinem Instrument ausgebildet wurde. Das ist eines der aufregendsten Dinge an diesem Projekt. Dieser Kerl kommt einem Virtuosen verdammt nahe, wenn er auf die Felle eindrischt.“

Foto: Stephanie Cabral