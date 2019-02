Overkill – stellen Tourtrailer bereit

08.02.2019

Die Thrash Metaller OVERKILL werden sich im kommenden März auf Tour durch Europa begeben – ebenfalls mit dabei: Ihre Label-Kollegen DESTRUCTION sowie die amerikanischen Genre-Legenden FLOTSAM & JETSAM und die australischen Nachwuchs-Drescher MESHIAAK. Hier ein Trailer zum Spektakel:

OVERKILL-Frontmann Bobby Blitz kommentiert: „ONE MORE FUCKING TIME! Let the the shit fall away and the metal rule the day. OVERKILL kommt im März zum Release des neuen Albums nach Europa zurück. Macht Eure Nacken bereit dafür, es wird gefährlich!!“

DESTRUCTION-Boss Schmier fügt hinzu: „Eine Tour mit einigen der einflussreichsten amerikanischen Thrash-Ikonen ist natürlich immer ein Vergnügen. Wir sind über all die Jahre gute Freunde geworden und ich bin froh, dass wir alle noch da sind um gemeinsam durch Europa zu thrashen. Auch einige der australischen Jungs von MESHIAAK tourten mit uns bereits in Down Under, damals noch mit ihrer Vorgängerband 4 ARM. Was für ein intensives Familientreffen … hahaha!“

Killfest-Tourdaten

08.03.2019 IT Bologna @ Zona Roveri IT

09.03.2019 IT Fontaneto d’Agogna @ Phenomenon IT

10.03.2019 DE München @ Backstage

11.03.2019 HU Budapest @ Barba Negra Music Club

12.03.2019 PL Wroclaw @ A2

13.03.2019 PL Gdansk @ B90

14.03.2019 DE Berlin @ Columbia Theater

15.03.2019 NL Eindhoven @ Effenaar

16.03.2019 DE Osnabrück @ Hyde Park

17.03.2019 DE Frankfurt @ Batschkapp

18.03.2019 CH Zurich @ Dynamo

20.03.2019 FR Paris @ Trabendo

21.03.2019 UK London @ O2 Academy Islington

23.03.2019 IE Dublin @ The Academy

24.03.2019 UK Glasgow @ SWG3

Foto: Overkill