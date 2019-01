Ozzy Osbourne – verschiebt Europatour wegen Krankheit

30.01.2019

Weil Heavy Metal-Altmeister OZZY OSBOURNE an einer schweren Infektion der oberen Atemwege leidet, musste die komplette „No More Tours 2“-Tour mit JUDAS PRIEST auf September verlegt werden. Die neuen Termine werden in Kürze bekannt gegeben und bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit.

OZZY OSBOURNE zu seiner Absage: „Ich bin am Boden zerstört, weil ich den Europa-Teil meiner Tour verschieben muss. Seit Oktober scheint alles, was ich anpacke, in die Hose zu gehen. Erst die Nummer mit meinem Daumen und jetzt Grippe und Bronchitis. Ich möchte mich bei meinen Fans, die über die Jahre immer loyal waren, bei JUDAS PRIEST und meiner Crew dafür entschuldigen, dass ich sie hängen lasse. Dennoch verspreche ich, dass die Tour mit JUDAS PRIEST stattfinden wird. Wir planen jetzt gerade für September. Es tut mir unendlich leid. Gott schütze Euch, ich liebe Euch alle.“

Foto: Ozzy Osbourne