P.O.D. – präsentieren neuen Song „Listening For The Silence“

10.10.2018

Die Nu Metal-Urgesteine P.O.D. haben mit „Listening For The Silence“ einen brandneuen Song vorgestellt. Die neue Platte der auch als PAYABLE ON DEATH bekannten Band wird den Titel „Circles“ tragen und am 16. November über Mascot Label Group in hiesige Geschäfte kommen. Hier der Trailer:

P.O.D.-Frontmann Sonny Sandoval sagt über „Circles“: „Auf ‚Circles‘ haben wir uns selbst keinerlei Beschränkungen auferlegt, etwa um das Metal-, das Punk- oder das Hardcore-Publikum anzusprechen. Wir wollten Songs schreiben, von denen wir hoffen, dass sie für ein neues Publikum relevant und eingängig sind. Gleichzeitig wollten wir uns selbst natürlich treu bleiben.“

Album VÖ: 16. November 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Rockin‘ With The Best

02. Always Southern California

03. Circles

04. Panic Attack

05. On The Radio

06. Fly Away

07. Listening For The Silence

08. Dreaming

09. Domino

10. Soundboy Killa

11. Home

Foto: P.O.D.