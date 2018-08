Pain Of Salvation – veröffentlichen Video zu „On A Tuesday“

28.08.2018

Die schwedischen Progressive Metaller PAIN OF SALVATION haben ein Video zu ihrem Song „On A Tuesday“ veröffentlicht, das im vergangenen Jahr bei ihrem Auftritt auf dem „Hellfest“ in Frankreich gefilmt wurde. Die Nummer kommt von ihrem aktuellen Album „In The Passing Light Of Day“.

PAIN OF SALVATION-Frontmann Daniel Gildenlöw dazu: „Wir werden dieses Konzert niemals vergessen. Es war alles andere als perfekt und wir hatten immer noch damit zu kämpfen, dass alles richtig sitzt. Das war das erste Konzert nach der Rückkehr von Johan Hallgren, also hatten wir dieses Material zuvor nie zusammen live gespielt. Aber wir waren alle wirklich gut drauf und es war der Start eines neuen Kapitels der Band.“

Foto: Pain Of Salvation