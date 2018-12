Papa Roach – stellen neuen Song „Elevate“ mit Lyric-Video vor

15.12.2018

Die amerikanischen Nu Rocker PAPA ROACH haben mit „Elevate“ einen neuen Song mitsamt dazu passendem Lyric-Video veröffentlicht. Der Titel wird sich auf ihrem neuen Album befinden, das den auf den Namen „What Do You Trust?“ getauft wurde und am 18. Januar 2019 in die Läden kommen wird. Hier der Clip:

PAPA ROACH-Bassist Tobin Esperance über das neue Album: „Unser Ziel für unser zehntes Album war es, uns noch weiter in die Genres vorzuwagen, die uns am meisten inspirieren. Wir haben jetzt den Punkt erreicht, an dem wir immer sein wollten: Wir erschaffen neue und spannende Musik.“

Album VÖ: 18. Januar 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. The Ending

02. Renegade Music

03. Not The Only One

04. Who Do You Trust?

05. Elevate

06. Come Around

07. Feel Like Home

08. Problems

09. Top Of The World

10. I Suffer Well

11. Maniac

12. Better Than Life

Foto: Papa Roach