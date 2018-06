Phil Campbell And The Bastard Sons – geben Deutschland-Termine bekannt

13.06.2018

Die um den ehemaligen MOTÖRHEAD-Gitarristen und dessen Söhne versammelten PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS werden sich im November auf Europatour begeben. Ihre Deutschland-Konzerte bestreitet die Formation dabei mit THE MCMILLAN und RACHEL SNOW im Vorprogramm.

PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS über ihre Tourpläne: „Wir freuen uns enorm, eine ‚The Age Of Absurdity‘-Headlinetour durch Großbritannien und Deutschland für November und Dezember ankündigen zu können. Das wird ein großer Spaß, wenn wir endlich wieder als Headliner durch UK-Gefilde ziehen und in einigen Städten in Deutschland spielen werden, in die wir es dieses Frühjahr nicht geschafft haben. Wir werden aber nicht nur Tracks unseres neuen Albums, sondern natürlich auch ein paar MOTÖRHEAD-Klassiker im Programm haben.“

Nach ihrer Debüt-EP kamen PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS für ihr erstes volles Album „The Age Of Absurdity“ bei Nuclear Blast Records unter. Zu ehren von MOTÖRHEAD-Frontmann Lemmy hat die Truppe auf dieser Platte u.a. eine Cover des Klassikers „Silver Machine“ von dessen früherer Band HAWKWIND untergebracht.

Foto: Dan Sturgess