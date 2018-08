Pig Destroyer – zeigen das Video zu „Mt. Skull“

30.08.2018

Die Grindcore-Veteranen PIG DESTROYER haben einen Videoclip zu ihrem Song „Mt. Skull“ veröffentlicht. Die Nummer entstammt ihrem neuen Album, welches den Titel „Head Cage“ tragen wird und am 7. September über ihr langjähriges Label Relapse Records in den Handel kommen soll.

PIG DESTROYER taten sich für die Arbeiten am Video zu „The Torture Fields“ mit Regisseur Frank Huang zusammen. Der Clip zeigt u.a. Material vom „Decibel Metal & Beer Fest“ und dem „Southwest Terror Fest“ sowie Live-Fotos von Fotograf Mark Valentino.

Album VÖ: 07. September 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Tunnel Under The Tracks

02. Dark Train

03. Army Of Cops

04. Circle River

05. The Torture Fields

06. Terminal Itch

07. Concrete Beast

08. The Adventures Of Jason And Jr

09. Mt. Skull

10. Trap Door Man

11. The Last Song

12. House Of Snakes

Foto: Joey Wharton