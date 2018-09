Powerwolf – feiern Premiere des Videos zu „Killers With The Cross“

07.09.2018

Die Saarländer Power Metaller POWERWOLF haben einen Videoclip zu ihrem Song „Killers With The Cross“ ins Netz gestellt. Die Nummer befindet sich auf ihrem neuen, „The Sacrament Of Sin“ betitelten Album, das am 20. Juli über Napalm Records erschienen ist. Hier das Video:

POWERWOLF-Gitarrist Matthew Greywolf sagt über das neue Album: „Ich würde sagen, dass wir uns hier in Teilen auf neues Terrain vorwagen. Ich glaube, ‚The Sacrament Of Sin‘ ist unser bisher vielseitigstes Album geworden, mit der meisten Variation in der Musik und vielen neuen Elementen in unserem Sound. Gleichzeitig ist es in Sachen Power, Atmosphäre und Charakter ein recht typisches POWERWOLF-Album.“

Album VÖ: 20.07.2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Fire & Forgive

02. Demons Are A Girl’s Best Friend

03. Killers With The Cross

04. Incense And Iron

05. Where The Wild Wolves Have Gone

06. Stossgebet

07. Nightside Of Siberia

08. The Sacrament Of Sin

09. Venom Of Venus

10. Nighttime Rebel

11. Fist By Fist [Sacralize Or Strike]

Foto: YouTube