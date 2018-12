Pretty Maids – veröffentlichen Box mit ihren 90er-Alben im Februar

28.12.2018

Die dänischen Hard Rock-Urgesteine PRETTY MAIDS werden im kommenden Februar eine Box mit dem Titel „A Blast From The Past“ veröffentlichen. Selbige wird dabei alle Studio- und Live-Alben beinhalten, welche die Band in den 90er-Jahren und Anfang des neuen Jahrtausends aufgenommen hat. Veröffentlichungstermin ist der 22. Februar 2019.

Folgende PRETTY MAIDS-Alben werden in „A Blast From The Past“ enthalten sein:

Scream

Spooked

Anything Worth Doing Is Worth Overdoing

Carpe Diem

Planet Panic

Wake Up To The Real World

Pandemonium

Motherland

Louder Than Ever

Kingmaker

Screamin‘ Live

Alive At Least

Album VÖ: 22. Februar 2019

Foto: Tallee Savage