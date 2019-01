Pretty Maids – zeigen Videoclip zu „Bull’s Eye“

08.01.2019

Die dänischen Hard Rock- bzw. Heavy Metal-Urgesteine PRETTY MAIDS haben einen Videoclip zu ihrem Song „Bull’s Eye“ veröffentlicht. Die zugehörige Nummer kommt von ihrem nach wie vor aktuellen Album „Kingmaker“, das bereits im November 2016 über Frontiers Music erschienen ist. Hier der Clip:

PRETTY MAIDS-Sänger Ronnie Atkins über das Album: „Wir hatten ‚Kingmaker‘ mehr oder weniger erst kurz, bevor wir ins Studio gegangen sind, fertig geschrieben. Es ist so: Man schreibt eigentlich durchgängig an neuer Musik und nimmt kleine Schnippsel auf, die man später mal verwenden möchte. Auf ‚Kingmaker‘ sind auch ein paar Ideen aus den Jahren 2014 und 2015. Den Großteil haben wir allerdings im Januar 2016 geschrieben, ehe wir am ersten Februar ins Studio gegangen sind.“

Album VÖ: 04. November 2016

Das Album enthält folgende Songs:

Tracklist

01. When God Took A Day Off

02. King Maker

03. Face The World

04. Humanize Me

05. Last Beauty On Earth

06. Bull’s Eye

07. King Of The Right Here And Now

08. Heavens Little Devil

09. Civilized Monsters

10. Sickening

11. Was That What You Wanted

