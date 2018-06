Prophets Of Rage – seht das Video zu „Legalize Me“

29.06.2018

Die aus Mitgliedern von RAGE AGAINST THE MACHINE und CYPRESS HILL bestehende „Supergroup“ PROPHETS OF RAGE hat ein Video zu ihrem Song „Legalize Me“ ins Netz gestellt. Die Nummer entstammt ihrem im vergangenen September erschienenen Debüt, welches schlicht auf den Namen der Band getauft wurde. Hier der Clip:

PROPHETS OF RAGE-Mitglied B-Real erklärt: „Als wir diese Band vor einem Jahr zusammengestellt haben, wussten wir selbst noch nicht, was wir zu erwarten hatten oder wie die Leute darauf reagieren würden. Von damals bis jetzt ist es großartig, das Wachstum der Band zu sehen und den Effekt, den unsere Musik auf die Fans hatte. Ich fühle mich geehrt, ein Teil davon zu sein.“

Foto: Prophets Of Rage