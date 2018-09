Psycroptic – neues Album „As The Kingdom Drowns“ kommt im November

08.09.2018

Die aus Tasmanien stammenden Technical Death Metaller PSYCROPTIC haben mit „As The Kingdom Drowns“ den Titel ihres mittlerweile siebten Albums bekannt gegeben. Die Platte wird zwar erst am 9. November erhältlich sein, allerdings gibt es mit „We Were The Keepers“ bereits jetzt einen ersten Song zu hören:

Frontmann Jason Peppiatt über das neue Album: „Wie immer in dieser Band wollten wir den charakteristischen Sound eines PSYCROPTIC-Albums erhalten, aber uns natürlich auch weiterentwickeln und neue Elemente sowie einen düstereren Vibe in unsere Musik aufnehmen. Ich denke, dass wir dieses Ziel erreicht haben und darauf sind wir sehr stolz.“

Album VÖ: 09. November 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. We Were The Keepers

02. Frozen Gaze

03. Directive

04. Deadlands

05. As The Kingdom Drowns

06. Beyond The Black

07. Upon These Stones

08. Momentum of the Void

09. You Belong Here, Below

Line-Up

