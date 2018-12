Purgatory – präsentieren Lyric-Video zu „In Your Dreams“

15.12.2018

Die von ICED EARTH-Boss Jon Schaffer angeführten PURGATORY haben mit „In Your Dreams“ einen brandneuen Song inklusive Lyric-Video veröffentlicht. Die Band wurde von Jon Schaffer in der Zeit vor ICED EARTH gegründet. Ihre gleichnamige EP enthält u.a. Songs von den 1985 und ’86 erschienenen Demos „Burning Oasis“ und „Horror Show“.

Neben seiner Arbeit mit PURGATORY, deren erste offizielle EP am 21. Dezember 2018 in die Läden kommen soll, arbeitet Jon Schaffer derzeit an den Neu-Aufnahmen der frühen Alben seiner Hauptband ICED EARTH. Schaffer gab an, dass dieses Projekt ihn und seine Band voraussichtlich für die nächsten zehn Jahre beschäftigen wird.

Album VÖ: 21. Dezember 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. In Your Dreams

02. Dracula

03. In Jason’s Mind

04. Jack

05. Burning Oasis

Line-Up

Jon Schaffer – Rhythm And Lead Guitars, Vocals

Gene Adam – Lead Vocals

Bill Owen – Lead Guitar

Gastmusiker:

Jim Morris – Lead Guitar

Ruben Drake – Bass Guitar

Mark Prator – Drums

Foto: Hristo Shindov