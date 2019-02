Queensryche – geben Europa-Tourdaten bekannt

04.02.2019

Die U.S.-amerikanischen Progressive Metal-Veteranen QUEENSRYCHE haben angekündigt, dass sie sich im Juli und August diesen Jahres auf Tour durch Europa begeben werden. Als Support haben die Herren dabei sowohl FIREWIND als zu vereinzelten Terminen auch MIRRORPLAIN mit im Gepäck.

QUEENSRYCHE-Tourdaten:

Jul. 25 – SO36, Berlin [DE]

Jul. 26 – Rock of Ages, Rottenburg-Seebronn [DE] *+

Jul. 27 – Fezen Festival, Szekesfehervar [HU] +

Jul. 28 – Kino Siska, Ljubljana [SL]

Jul. 30 – Free & Easy Festival, München [DE]

Jul. 31 – Colos-Saal, Aschaffenburg [DE]

Aug. 02 – Wacken Open-Air, Wacken [DE] *+

Aug. 03 – Effenaar, Eindhoven [NL]

Aug. 04 – Petit Bain, Paris [FR] *

Aug. 06 – Rock Planet, Pinarella di Cervia [IT]

Aug. 07 – Konzertfabrik z7, Pratteln [CH]

Aug. 09 – Alcatraz Festival, Kortrijk [BE] +

Aug. 10 – Into The Grave Festival, Leeuwarden [NL] *+

Aug. 11 – Bloodstock Open Air Festival, Walton-on-Trent [UK] *+

Aug. 13 – Waterfront, Norwich, Norfolk [UK] *

Aug. 14 – O2 Islington Academy, London [UK] *

Aug. 15 – Garage, Saarbrücken [DE] *

Aug. 16 – Summer Breeze Festival, Dinkelsbühl [DE] *+

Aug. 17 – Turock Festival, Essen [DE] *+

* ohne FIREWIND

+ ohne MIRRORPLAIN

Foto: Queensryche