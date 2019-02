Queensryche – präsentieren neuen Song „Blood Of The Levant“ mit Video

26.02.2019

Die amerikanischen Progressive Metal-Titanen QUEENSRYCHE haben mit „Blood Of The Levant“ einen weiteren neuen Song inklusive Videoclip veröffentlicht. Die Nummer kommt abermals von ihrem neuen Album „The Verdict“, das bereits am kommenden Freitag [01. März 2019] erscheinen soll. Hier der Clip:

QUEENSRYCHE-Sänger Todd LaTorre über „The Verdict“: „Ich bin extrem stolz auf das, was wir auf diesem Album geleistet haben. Die bedingungslos harte Arbeit und Hingabe von allen in der Band hat sich gelohnt. Ich bin aufgeregt und freue mich darauf, dass die Songs bald nicht nur uns, sondern der ganzen Welt gehören werden. Wir hoffen, dass Euch allen das Zuhören so viel Spaß bereitet wie wir bei den Aufnahmen hatten!“

Album VÖ. 01. März 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Blood Of The Levant

02. Man The Machine

03. Light-Years

04. Inside Out

05. Propaganda Fashion

06. Dark Reverie

07. Bent

08. Inner Unrest

09. Launder The Conscience

10. Portrait

Foto: Queensryche