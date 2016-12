Band: Saddiscore

Interviewpartner: Chris Share:

fast ein Picasso: Des Meisters Imagination verursacht Augenkrebs: Geht überhaupt nicht! Dein momentaner Aufenthaltsort, während Du diese Fragen beantwortest? Home sweet home vor meinem Rechner Was hast Du gestern Abend/Nacht gemacht? Geschlafen. Zumindest so lange, bis ich von der hungrigen Katze geweckt werde Was machst du morgens nach dem Aufstehen als erstes? Ich trinke leckeren, dunkelschwarzen, kochendheißen Kaffee, Junge Wie bist Du zur harten Musik gekommen? Damals, als es noch tatsächlich Musikfernsehen gab, war es der ''S&M''-Mitschnitt von Metallicas ''No Leaf Clover'', der mir den ersten Schubs in die richtige Richtung gab Auf wem würdest du beim Stagediven gerne mal "notlanden"? Da bin ich nicht wählerisch, so lange es nicht der Boden oder ein Fahrrad ohne Sattel ist Welche ist die peinlichste Platte in Deiner Sammlung? Och, in meinem Elternhaus fliegt bestimmt noch ne alte ''Bravo Hits'' aus meiner Kindheit rum. In meiner Wohnung wäre es wahrscheinlich die allererste Ministry-Scheibe. Jedes Mal, wenn durch Zufall ein Lied auf dem PC davon läuft, drehen sich allen die Zehennägel hoch Die größte Peinlichkeit in Deinem Leben? Die Demo meiner ersten Band. Wie man einen iPod-Mitschnitt für 6 Euro verkaufen konnte, entzieht sich heutzutage meiner Kenntnis Die größte Dummheit, die Du je begangen hast? Als Kind auf dem Fahrrad bei Vollspeed die Vorderradbremse ziehen Dein Lieblingsessen? Alles, was mit Nudeln oder Grillen zu tun hat Dein Lieblingsgetränk? Bier und Whisky. Und hierbei am liebsten Bitburger und Ardbeg Hast Du ein Vorbild? Nein, ich hab mich mit Vorbildern immer sehr schwergetan Das Cover welcher Platte ist definitiv das coolste? Devin Townsend - Deconstruction. So herrlich behämmert und passt wunderbar zur Platte Und welches Cover welcher Platte ist definitiv das beschissenste? Black Sabbath - Born Again. Einfach nur noch hässlich und inspirationslos Welche drei Sachen würdest Du auf eine einsame Insel mitnehmen? Eine Akustikgitarre, einen Sack von Stephen King-Bücher und einen LKW mit Bier :) Mit wem würdest du gerne mal auf der Bühne stehen? Bei Lamb Of God würde ich nicht nein sagen Wen würdest Du gerne mal treffen? Ich hätte gern mal Lemmy getroffen, aber der Zug ist leider schon abgefahren Das bizarrste Erlebnis mit Fans? Mir hat ein männlicher Konzertbesucher einen String auf die Bühne geschmissen, den er sich zuvor bei einem Automaten auf dem Klo gezogen hat. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich geschmeichelt oder verängstigt sein soll Bis dato unerfüllter Lebenswunsch? Ein frei stehendes Eigenheim. Dann hat sich auch das Thema Musiklautstärke im Bezug auf Nachbarn erledigt :) Dein Lebensmotto? Könnte alles schlimmer sein (im Übrigen auch ein Satz, mit dem ich in diversen Varationen meinem Umfeld regelmäßig auf den Sack gehe)