Band: Buried In Black

Interviewpartner: Ron Brunke Share:

Saucooler Titel: Mutti ist die Beste Wortgulasch: Süßes ist ungesund Übst Du neben der Musik einen anderen Beruf aus? Wenn ja, welchen? Ich bin Polizist und seit 16 Jahren auf einer Station nahe Hamburg. Was wolltest Du werden, als Du noch ein Kind warst? Anders als meine damaligen Schulkameraden wollte ich kein Polizist, sondern viel lieber Fussballstar werden. Was macht den Metal so sexy? Metal ist pure Energie und in seiner Gesamtheit grenzen- und zeitlos. Metal verbindet und ist folglich mehr als nur Musik. All das ist unschlagbar sexy. Dürfen Black Metaller lachen? Selbstredend! Was liest Du auf dem Klo? Glücklicherweise habe ich mir diese Unart nie angewöhnt. Tequila oder Tomatensaft - und warum? X-fach lieber Tequila mit Boomerang-Effekt als... #würg... Tomatensaft. Welche Comicfigur / welcher Superheld wärst Du gerne? Dagobert Duck, aber bitte mit der Fähigkeit, die finanzielle Unabhängigkeit entspannter zu leben. Welches Tier wärst Du gerne? Stubentiger mit Freigang. Welches Album hat den definitiv coolsten Titel? Rammstein - Mutter Welches Album hat den definitiv beschissensten Titel? Sugar Ray - Lemonade And Brownies Welchen Reunion würdest Du gerne sehen? Was würde ich für einen Luftsprung machen, wenn Rage Against The Machine wieder Vollgas geben... Wer ist heiliger - Ozzy oder Lemmy? Ozzy lebt (erstaunlicherweise) noch, dadurch hat er in dieser Kategorie die Nase vorn. Vinyl, MC oder CD? Früher Mixtapes, heute CDs. J.R.R. Tolkien oder Stephen King? Nichts gegen so manche King-Werke (insbesondere Menschenjagd unter dem Pseudonym Richard Bachman), aber Tolkiens Herr der Ringe regiert einfach die Bücherwelt. Was hörst Du abseits der harten Klänge? Alben wie Wellenbad von Der Dritte Raum, Mazzanine von Massive Attack oder El Cielo von Dredg dürfen in meiner Sammlung nicht fehlen. Zudem rotiert aktuell der Soundtrack Batman v Superman. Welche Musikrichtung gehört verboten? Schunkelschlager, Schunkelschlager und nochmals Schunkelschlager. Milde ausgedrückt: Alptraum!!! Dein Lieblingsfilm - und warum? Allem voran eindeutig die alte Star Wars Trilogie. Sie hat mich sofort in ihren Bann gezogen und ehrlich gesagt nie wirklich losgelassen. Dein/e Lieblingsschauspieler/in? James Bond + Indiana Jones + Der Name der Rose + Die Unbestechlichen = Sir Sean Connery. Vervollständige: die Welt müsste... ...erkennen, dass das Miteinander und nicht das Gegeneinander die Lösung ist.