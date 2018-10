Radiant – Lyric-Video zu „You Rock“ ist da

24.10.2018

Die um Sänger Herbie Langhans [VOODOO CIRCLE, Ex-SINBREED] versammelten Melodic Metaller RADIANT haben ein Lyric-Video zu ihrem Song „You Rock“ veröffentlicht. Die Nummer kommt von ihrem selbst betitelten Debüt, das am 9. November über Massacre Records in die Läden kommen soll.

Unter dem Banner von RADIANT hat sich Herbie Langhans mit seinen beiden ehemaligen Weggefährten Flo Gottesleben [Gitarre] und Markus Beck [Bass] zusammengetan. Langhans, Gottesleben und Beck spielten bereits von 2004 bis 2008 gemeinsam in der Band SEVENTH AVENUE.

Album VÖ: 09. November 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Yes I Am

02. I’m Alive

03. Silver Linings

04. You Rock

05. Dorian Grey

06. Forever One

07. Heroes

08. Liars

09. Not Worth After All

10. Paint The Grey

11. My Own Way

12. Should I Live With You

13. Life’s Shadows

14. Hit The Night



Line-Up

Herbie Langhans – Vocals

Carsten Stepanowitz – Guitar

Flo Gottesleben – Guitar

Markus Beck – Bass

Manni Spalka – Drums

Foto: Kai Swillus