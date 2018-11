Raven – neues Live-Album „Screaming Murder Death From Above“ kommt im Januar

07.11.2018

Die NWOBHM-Urgesteine RAVEN haben mit „Screaming Murder Death From Above: Live In Aalborg“ ein neues Live-Album angekündigt. Das Ende November 2017 im dänischen Aalborg aufgezeichnete Konzert wird am 18. Januar über SPV/Steamhammer auf CD erscheinen.

RAVEN hatten zunächst keine Ahnung, dass ihr Konzert aufgezeichnet wurde: „Natürlich waren wir überrascht, weil uns das vorher niemand gesagt hatte. Uns wurde die Festplatte zugeschickt und als wir das Material überprüft haben, habe wir gesehen, dass wir hier – abgesehen von ein paar kleineren technischen Mängeln – einen wirklich magischen Live-Mitschnitt haben.“

Album VÖ: 18. Januar 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Destroy All Monsters

02. Hell Patrol

03. All For One

04. Hung Drawn And Quartered

05. Rock Until You Drop

06. A.A.N.S.M.M.G.N.

07. Tank Treads [The Blood Runs Red]

08. Faster Than The Speed Of Light

09. On And On

10. Break The Chain

11. Crash Bang Wallop

Foto: Luciano Piantonni