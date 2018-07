Redemption – guckt das Video zu „Someone Else’s Problem“

12.07.2018

Die von Gitarrist und Songwriter Nick Van Dyk angeführten Progressive Metaller REDEMPTION haben ein Video zu ihrem Song „Someone Else’s Problem“ gedreht. Die Nummer kommt von ihrem neuen Album „Long Night’s Journey Into Day“, das am 27. Juli über das Traditios-Label Metal Blade Records in die Läden kommen wird. Hier der Clip:

Das neue REDEMPTION-Album „Long Night’s Journey Into Day“ entstand in Zusammenarbeit mit Produzent Jacob Hansen, der in der Vergangenheit für Bands wie VOLBEAT, PRIMAL FEAR, AMARANTHE oder DORO tätig war. Beim Clip zu „Someone Else’s Problem“ führte Patric Ulleaus von „Revolver Films“ [u.a. ARCH ENEMY, DIMMU BORGIR, EUROPE] Regie.

Album VÖ: 27. Juli 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Eyes You Dare Not Meet In Dreams

02. Someone Else’s Problem

03. The Echo Chamber

04. Impermanent

05. Indulge In Color

06. Little Men

07. And Yet

08. The Last Of Me

09. New Year’s Day

10. Long Night’s Journey Into Day

Line-Up

Tom Englund – Vocals

Nick Van Dyk – Guitars

Sean Andrews – Bass

Chris Quirarte – Drums

Vikram Shankar – Keyboards

Foto: Redemption / YouTube