Refuge – neues Video zum Album der klassischen Rage-Besetzung

10.06.2018

Die aus der „Perfect Man“-Besetzung der einheimischen Power Metaller RAGE bestehenden REFUGE haben ein Video zu ihrem Song „The Man In The Ivory Tower“ enthüllt. Der Titel stammt von ihrem vorgestern [8. Juni 2018] veröffentlichten Debüt-Album „Solitary Men“, das über das italienische Label Frontiers Music erhältlich ist.

Das REFUGE-Erstlingswerk bedeutet für Peavy Wagner [Bass, Vocals], Manni Schmidt [Ex-GRAVE DIGGER, Gitarre] und Christos Efthimiadis die erste Zusammenarbeit seit 25 Jahren. Die Musiker spielten zuletzt gemeinsam auf dem RAGE-Album „The Missing Link“, auf dem mit „Firestorm“ mindestens eine Nummern enthalten ist, die sich bis heute im Live-Programm der Band halten konnte.

REFUGE-Frontmann Peavy freut sich: „Die Band klingt fast genauso wie damals, höchstens etwas entspannter und reifer, weil wir alle mehr Erfahrung haben. Aber die generelle Attitüde ist noch die gleiche. Wir verstehen uns einfach blind. Für das Songwriting haben wir das gleiche Setup wie vor 30 Jahren geschaffen. Wir haben den gleichen Proberaum gemietet und in einer Live-Situation gejammt und dann ist die Magie einfach zurückgekommen!

Ich bin sehr froh, dass wir ein paar unserer damaligen Ideen endlich fertigstellen und verwenden konnten – Material, dass wir früher aus einer Vielzahl an Gründen nicht verwenden konnten. Der Song ‚Waterfalls‘ zum Beispiel war immer einer meiner unvollendeten Lieblinge. Ich bin stolz, dass wir ihn jetzt endlich entfesseln können!“

Album VÖ: 08.06.2018

Das Album enthält folgende Songs:

Tracklist

Summer’s Winter

The Man In The Ivory Tower

Bleeding From Inside

From The Ashes

Living On The Edge Of Time

We Owe A Life To Death

Mind Over Matter

Let Me Go

Hell Freeze Over

Waterfalls

Another Kind Of Madness [Bonustrack]

Foto: Refuge