Revocation – veröffentlichen neuen Song

24.09.2018

Diesen Freitag veröffentlichen REVOCATION ihr neues Album „The Outer Ones“ via Metal Blade Records. Einen neuen Song könnt Ihr jetzt in Form von „Blood Atonement“ hier anchecken:

„The Outer Ones“ Tracklisting:

01. Of Unworldly Origin

02. That Which Consumes All Things

03. Blood Atonement

04. Fathomless Catacombs

05. The Outer Ones

06. Vanitas

07. Ex Nihilo

08. Luciferous

09. A Starless Darkness

REVOCATION line-up:

David Davidson – Guitars / Vocals

Dan Gargiulo – Guitars / Vocals

Brett Bamberger – Bass / Vocals

Ash Pearson – Drums