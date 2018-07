Revocation – enthüllen das Video zu „Of Unwordly Origin“

11.07.2018

Die aus Boston stammenden Technical Death Metaller REVOCATION haben ein Video zu ihrem Song „Of Unworldly Origin“ vorgestellt. Der Song wird sich auf ihrem neuen Album befinden, das den Titel „The Outer Ones“ trägt. Das inzwischen siebte Album der Technical Deather bedeutet zudem ihre dritte Veröffentlichung beim Traditionslabel Metal Blade Records.

Die musikalische Ausrichtung der neuen REVOCATION-Platte beschreibt Frontmann Dave Davidson so: „Ich wusste, dass ich in eine düsterere Richtung gehen wollte und das ist bestimmt unser bisher am stärkste im Death Metal verwurzeltes Album geworden. Manchmal verlieren Death Metal-Bands einen Teil ihrer Aggression, wenn sie in die Prog-Richtung gehen, aber ich wollte das unbedingt erhalten und gleichzeitig unsere Grenzen erweitern.“

Der Nachfolger zum 2016 erschienenen „Great Is Our Sin“ beschäftigt sich inhaltlich nicht mehr mit gesellschaftskritischen Themen, sondern baut auf dem Schaffen bekannter Science Fiction- und Horror-Autoren auf. REVOCATION-Boss Davidson erklärt: „Der Titel ist meine Hommage an H.P. Lovecraft und die Geschöpfe des puren kosmischen Horrors, die das von ihm erschaffene Universum beherrschen. Nachdem die Musik, die wir geschrieben haben, stellenweise ziemlich bösartig und abgespaced war, schien das ein Titel zu sein, der zur Stimmung des Albums passt.“

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist:

01. Of Unworldly Origin

02. That Which Consumes All Things

03. Blood Atonement

04. Fathomless Catacombs

05. The Outer Ones

06. Vanitas

07. Ex Nihilo

08. Luciferous

09. A Starless Darkness

Foto: Revocation