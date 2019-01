Rhapsody Of Fire – feiern Premiere des „Rain Of Fury“-Videos

13.01.2019

Die italienischen Power Metaller RHAPSODY OF FIRE haben mit „Rain Of Fury“ einen neuen Song inklusive passendem Video veröffentlicht. Die Nummer kommt von ihrem neuen Album „The Eighth Mountain“, das am 22. Februar 2019 über AFM Records erscheinen wird. Es ist die erste Platte der Band mit ihrem neuen Sänger Giacomo Voli.

Keyboarder Alessandro „Alex“ Staropoli über das Album: „Wenn ich Songs für RHAPSODY OF FIRE schreibe, denke ich oft an Landschaften oder Naturbilder. Ich selbst stamme aus Triest, einem Ort in Italien, an dem die Natur mehr als großzügig zu uns war. Wir haben die See, Berge, Flüsse, Seen und eine Menge Höhlen und in ein paar Stunden sind wir in den Alpen. Triest ist ein traumhafter Ort und all diese natürlichen Eindrücke nehme ich über all mit hin.“

Album VÖ: 22. Februar 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Abyss Of Pain

02. Seven Heroic Deeds

03. Master Of Peace

04. Rain Of Fury

05. White Wizard

06. Warrior Heart

07. The Courage To Forgive

08. March Against The Tyrant

09. Clash Of Times

10. The Legend Goes On

11. The Wind, The Rain And The Moon

12. Tales Of A Hero’s Fate

