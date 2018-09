Riot V – präsentieren Lyric-Video zu „Caught In The Witch’s Eye“

29.04.2018

Die U.S. Metaller RIOT V haben ein Lyric-Video zu ihrem Song “Caught In The Witch’s Eye” ins Netz gestellt. Die Nummer kommt von ihrer nach wie vor aktuellen Platte „Armor Of Light“, die über das Donzdorfer Label Nuclear Blast erschienen ist.

Mit ihrem neuesten Album versprechen RIOT V ihren Fans, sich auf ihren 1988 erschienenen Meilenstein “Thundersteel” zu besinnen. Bassist Donnie Van Stavern, der sowohl auf jener Platte als auch auf “The Privilege Of Power” sowie der letzten Platte “Unleash The Fire” am Sonwriting beteiligt war, hat auch auf “Armor Of Light” wieder erheblichen Anteil an der Musik.



Van Stavern dazu: “Als ich mich dazu entschieden habe, RIOT fortzusetzen, war das für Mike Flyntz und mich eine sehr emotionale Zeit. Mark Reale war nicht nur der Bandgründer , ein toller Musiker und Mentor, sondern auch mein bester Freund und ich habe seiner Familie versprochen, dass ich sein Erbe weiterführen würde. Das 16. RIOT-Album ist heute erschienen und ich bin mehr als stolz, dass ich das Erbe einer Band, die ich schon auf dem Weg in die High School gehört habe und deren Mitglied ich jetzt bin, erhalten kann.”

Album VÖ: 27.04.2018

Tracklist

01. Victory

02. End Of The World

03. Messiah

04. Angel’s Thunder, Devil’s Reign

05. Burn The Daylight

06. Heart Of A Lion

07. Armor Of Light

08. Set The World Alight

09. San Antonio

10. Caught In the Witches Eye

11. Ready to Shine

12. Raining Fire

Foto: Nuclear Blast