Rise Of The Northstar – Teaser zu „Here Comes The Boom“

14.06.2018

Die Pariser Crossover-Truppe RISE OF THE NORTHSTAR hat einen Teaser zum Video ihres neuen Songs „Here Comes The Boom“ veröffentlicht. Die Nummer wird sich auf ihrem bisher unbetitelten neuen Album befinden, das noch in diesem Jahr über Nuclear Blast Records erscheinen soll.

Über die vergangenen vier Jahre sind RISE OF THE NORTHSTAR mit ihrem Mix aus 90er Metal, Rap, Hardcore und japanischer Kultur sowie intensiven Live-Shows zu einem echten Markenzeichen geworden. Nach der Veröffentlichung ihres weltweit gelobten Debüts „Welcame“ [2014] tourte die Band ununterbrochen und hinterließ flächendeckend offene Münder.

Foto: Berzerker