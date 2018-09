Rival Sons – zeigen das Video zu „Do Your Worst“

14.09.2018

Die aus Los Angeles stammenden Classic Rocker RIVAL SONS haben ein Video zu ihrem Song „Do Your Worst“ ins Netz gestellt. Die Nummer bildet einen ersten Vorgeschmack auf ihr neues Album, das voraussichtlich Anfang nächsten Jahres über Low Country Sound in die Läden kommen wird.

RIVAL SONS-Sänger Jay Buchanan über den Song: „Manchmal wird ein Song wahrlich von seiner Umwelt geformt. Eingeschlossen in einer simplen Hütte in den Wäldern südlich von Tennessee haben wir [Scott und ich] eine Woche lang durchgehend geschrieben. Wir lebten auf einem alten Damm, der mit allerhand Scheiß, den keiner sehen will, überwachsen war und ja, da war alles voll mit Schlangen. Der Song ist ein Whisky-Albtraum voller Schlangen.“

Foto: Jimmy Fontaine