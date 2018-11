Rotting Christ – zeigen Lyric-Video zum neuen Song „Fire, God And Fear“

29.11.2018

Die griechischen Extreme Metaller ROTTING CHRIST haben mit „Fire, God And Fear“ einen neuen Song mitsamt dazu passendem Lyric-Video veröffentlicht. Die Nummer kommt von ihrem neuen Album „The Heretics“, das am 15. Februar 2019 über Season Of Mist in den Handel kommen wird. Hier der Song:

ROTTING CHRIST selbst bezeichnen „The Heretics“ als den Beginn eines neuen Kapitels. Die Formation verspricht auf der Platte eine Mischung aus den stilbildenden Elementen ihres Sounds und neuen, frischen Ideen. Derzeit tourt die Truppe zusammen mit WATAIN durch Europa.

Album VÖ: 15. Februar 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. In The Name Of God

02. Vetry Zlye

03. Heaven And Hell And Fire

04. Hallowed Be Thy Name

05. Dies Irae

06. I Believe

07. Fire God And Fear

08. The Voice Of The Universe

09. The New Messiah

10. The Raven

Line-Up

Sakis Tolis – Vocals, Guitar, Keys

Themis Tolis – Drums

George Emmanouil – Lead Guitar

Van Ace – Bass

Foto: Rotting Christ