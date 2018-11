Sabaton – Carolus Rex Platinum Edition

Man soll ja die Feste feiern, wie sie fallen, besagt ein altes Sprichwort. SABATON, ohnehin keine Kinder von Traurigkeit, haben derzeit mächtig Grund dazu. Ihr 2012 veröffentlichtes Werk „Carolus Rex“ erreichte in Schweden vierfach Platin, da dürfen schon mal die Sektkorken oder Methörner knallen. Auf die Schultern klopfen ist daher im Kollektiv angesagt. In diesem Falle vielleicht sogar berechtigt. Man bedenke, dass „Carolus Rex“ nun mal das bisher beste Album der Band darstellt.

„Vierfach-Platin und ein König“

Da wäre dann noch der 300. Todestag vom schwedischen König Karl, um den sich ja bekanntermaßen die Geschichte oben genannten Albums dreht. Ob dies nun auch kulturell zu würdigen gilt, mag jeder anders sehen, das Datum jedenfalls passt exakt zur Veröffentlichung des kommerziell sehr erfolgreichen Albums „Carolus Rex Platinum Edition“ [oder umgekehrt?]. Nun aber zum Produkt an sich, der besagten „Platinum Edition“. Seinerzeit erschien die Platte in zwei Varianten, in englischer und in schwedischer Sprache. Die Frage stellte sich im Anschluss nicht, “ob“ SABATON bzw deren Label Nuclear Blast beide Varianten als Sonderedition herausbringen würden, sondern bestenfalls „wann“. Voila, hier haben wir nun die Antwort. Natürlich sind beide Ausgaben auf der „Platinum Edition“ zu finden. Ergänzend dazu liefern uns SABATON noch drei Coversongs, die mit dem bandeigenen Sound ihren ganz eigenen Charme entwickeln. Im Einzelnen bedient man sich bei den schwedischen Kollegen AMON AMARTH sowie bei STATUS QUO [„In The Army Now“] und RAMMSTEIN [„Feuer Frei“]. Zudem befindet sich das rare „Harley From Hell“ nun auf einer SABATON-Platte verewigt.

Momentan ist ja eher still an der SABATON-Front, zumindest was aktuelle Veröffentlichungen angeht, zudem geht es mit eiligen Schritten auf die berühmte Bescherung zu. Passt also alles wunderbar, dem Fest steht nichts mehr im Wege. Gut [wenn auch nicht spektakulär] aufgemacht ist die Doppel-CD allemal. Sammler haben nun beide Varianten in einem Paket und wer immer noch nicht genug bekommen kann, der darf sich auch zusätzlich [oder stattdessen] als Earbook oder Doppel-Vinyl zulegen.