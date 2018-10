Sacrosanct – neues Album „Necropolis“ kommt im November

02.10.2018

Die vom ehemaligen PESTILENC-Gitarristen Randy Meinhard angeführten Progressive Metaller SACROSANCT haben mit „Necropolis“ ein neues Album angekündigt. Die neueste Platte der bereits 1988 gegründeten Formation wird am 30. November über Rock Of Angels Records in die Läden kommen.

Produziert wurde „Necropolis“ von Max Morton in dessen „Morton Studios“ – Morton machte sich u.a. um den Sound der ukrainischen Metalcore-Band JINJER verdient. Für das Artwork zu „Necropolis“ bedienten sich SACROSANCT der Hilfe von Giannis Nakos, der basierend auf den Vorgaben der Band arbeitete.

Album VÖ: 30. November 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. The New Age Of Fear

02. My Last White Light

03. The Grim Sleeper

04. Only One God

05. Melancholy

06. Clouds Obscured The Sun

07. NecroPolice

08. The Pain Still Lasts

Line-Up

Richard F. Hesselink – Vocals

Randy Meinhard [Ex-PESTILENCE] – Guitars

Christian Göwert – Guitars

Kees Harrison [Ex-SPHERE OF SOULS] – Bass

Jonas Schütz – Drums

Foto: Sacrosanct