Saliva – stellen neues Album „10 Lives“ in Aussicht

28.08.2018

Die derzeit in ihrem Heimatland auf Tour befindlichen U.S.-Rocker SALIVA haben mit „10 Lives“ ein neues Album angekündigt. Der Nachfolger zum 2014 erschienenen „Rise Up“ wird am 19. Oktober über Megaforce Records weltweit in die Läden kommen.

SALIVA über ihr neuestes Album: „Das ist unser zehntes Album – entsprechend haben wir es ’10 Lives‘ getauft. Der Titel steht für den Punkt, an dem sich die Band gerade befindet. Wir fühlen uns stärker als je zuvor… ’10 Lives‘ steht dafür, niemals aufzugeben und sich täglich durchzubeißen. Wir lieben es, neue Alben für die Fans zu machen, die mit der Band durch dick und dünn gehen. Dieses Album wird nicht unser letztes sein!“

Album VÖ: 19. Oktober 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Domination

02. Only The Strong Survive

03. Some Shit About Love

04. Close to the Ledge

05. One More Night

06. Helpless

07. Epidemic

08. Gone Away

09. The Warning

10. The Snake

11. Make You Famous

12. Pissed

13. When I’m Gone

14. Some Thing About Love

Foto: Saliva