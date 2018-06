Satan – neues Album „Cruel Magic“ kommt im September

27.06.2018

Nachdem sie jüngst einen Vertrag mit Metal Blade Records abschließen konnten, hat die Truppe aus Newcastle nun ein neues Album mit dem Titel „Cruel Magic“ angekündigt. Selbiges wird am 7. September 2018 über die kalifornische Plattenfirma in den Handel kommen.

SATAN über ihr neues Album: „Nicht jeder glaubt an Magie, aber Ihr glaubt besser an ‚Cruel Magic‘! Dieses Album wird alles verändern und wir sind bereit dazu. SATAN ruft Euch! […] Wir haben das Gefühl, dass diesmal alles zu 100% passt – besonders die Balance aus durchdachtem Inhalt und furioser Darbietung. Wir lassen auf der Bühne immer die Sau raus, also warum nicht auch auf CD?“

Für die Aufnahmen zu „Cruel Magic“ begaben sich SATAN ins „First Avenue Studio“ und arbeiteten für den Mix mit Dave Curle und Dario Mollo zusammen. Studiotechniker und Gitarrist Mollo ist in der britischen Rock- und Metal-Szene selbst kein Fremder und arbeitete bereits mit dem ehemaligen BLACK SABBATH-Sänger Tony Martin sowie Graham Bonnett [u.a. Ex-RAINBOW] und Glenn Hughes [u.a. Ex-DEEP PURPLE] zusammen.

Album VÖ: 07.09.2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Into The Mouth Of Eternity

02. Cruel Magic

03. The Doomsday Clock

04. Legions Hellbound

05. Ophidian

06. My Prophetic Soul

07. Death Knell For A King

08. Who Among Us

09. Ghosts Of Monongah

10. Mortality

Line-Up

Brian Ross – Vocals

Steve Ramsey – Guitar

Russ Tippins – Guitar

Graeme English – Bass

Sean Taylor – Drums

Foto: Satan / Metal Blade