Scars On Broadway – neuer Song „Guns Are Loaded“ im Stream

14.07.2018

SCARS ON BROADWAY, das lange im Winterschlaf befindliche Projekt von SYSTEM OF A DOWN-Gitarrist Daron Malakian, gibt ein neues Lebenszeichen von sich: Kürzlich wurde mit „Guns Are Loaded“ ein neuer Song veröffentlicht. Der Titel fungiert als Vorbote zum neuen Album, das am 20. Juli 2018 in die Läden kommen wird und den Namen „Dictator“ tragen wird.

SCARS ON BROADWAY-Frontmann Daron Malakian sagt über das neuen Album: „Ich habe meinem Vater gesagt, dass die Platte ‚Dictator‘ heißen soll. Sämtliche weiteren Details habe ich für mich behalten. Als ich eine Woche später wieder zum Haus meiner Eltern fuhr, hatte er das Albumcover schon fertig.“

Album VÖ: 20. Juli 2018

Foto: Imago / ZUMA Press