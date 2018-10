Seita – entfesseln zweite Single „Cowards To The Lions“

24.10.2018

Die niederländischen Death/Thrash Metaller SEITA werden am 26. Oktober ein neues Album mit dem Titel „Maledictus Mundi“ auf ihre Fans loslassen. Mit „Cowards To The Lions“ hat die Band nun schon die zweite Single des über Massacre Records erscheinenden Albums vorgestellt:

Das neue SEITA-Album wurde von Jochem Jacobs, maßgeblich bekannt für seine Arbeit mit TEXTURES, gemischt und gemastert. Füre das Artwork, welches ebenfalls bereits verfügbar ist, zeigt sich Künstler Tobias Huber, der auch unter dem Pseudonym „Bloodboy“ firmiert, verantwortlich.

Album VÖ: 26. Oktober 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Cowards To The Lions

02. Justice I.C.U.

03. Burn The Skies

04. Merchants Of Death

05. 2299

06. Back Home

07. Above The Ruins

08. Cursed Past

09. The March

10. N.W.C.

Foto: Seita / Massacre Records